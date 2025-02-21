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23:43, 21 февраля 2025Спорт

«Вашингтон Кэпиталс» опубликовал фото Овечкина с чипсами и сэндвичем

«Вашингтон Кэпиталс» опубликовал фото Александра Овечкина с чипсами и сэндвичем
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Hartline / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» в соцсети X опубликовал фотографию с капитаном команды Александром Овечкиным.

На фото российский форвард держит в руках чипсы и сэндвич. «Величайший отдохнул, освежился и готов зажигать», — говорится в подписи к изображению.

Ранее бывший вратарь «Кэпиталс» Олаф Кельциг назвал диету Овечкина не самой здоровой. «Овечкин — загадка. Он получает удовольствие, но не пытается найти эликсир вечной молодости в вопросе диеты или тренировок.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забросил 26 шайб и сделал 17 результативных передач в 39 матчах. Он занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ.

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