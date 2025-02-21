За организацию незаконного пребывания мигрантов в России осудят троих иностранцев

В Татарстане осудят троих иностранцев за организацию незаконной миграции

В Татарстане осудят троих иностранцев за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 годы один из них был руководителем коммерческой организации. Двое его знакомых, представляя интересы фирмы, искали иностранных граждан, которым было необходимо оформление документов для постановки на миграционный учет. За эту услугу они брали вознаграждение в размере от двух до пяти тысяч рублей. С клиентами заключались фиктивные трудовые договоры и договоры аренды жилых помещений. При этом иностранцы не проживали по указанным адресам и не работали в фирме.

В результате противоправной деятельности злоумышленники организовали пребывание на территории России более двух тысяч мигрантов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что российского пенсионера осудили за организацию незаконной миграции.