Зеленскому посоветовали скромнее вести себя с Трампом

Сийярто призвал Зеленского скромнее вести себя с Трампом из-за помощи США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому скромнее вести себя с американским коллегой Дональдом Трампом. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто призвал Зеленского скромнее вести себя с Трампом, поскольку Украина нуждается в помощи США.

«Надо быть скромным и проявлять уважение к тем, кому обязан финансовой и военной поддержкой, обязан тем, что все еще на своем посту и что его страна существует», — сказал он на пресс-конференции.

По мнению венгерского министра, поведение Зеленского и его команды желает оставлять лучшего, поскольку складывается впечатление, что украинский лидер возглавляет страну, которая финансирует другие государства. «Это не так», — подчеркнул он.

Ранее Трамп оценил разговоры с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, диалог с Путиным прошел «очень хорошо», а переговоры с Зеленским были «не такими уж и хорошими».