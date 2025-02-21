Женщина стала фитнес-тренером из-за облысения

Жительница Великобритании испугалась облысения и похудела на 17 килограммов

Жительница Великобритании София Моулсон испугалась проблем, связанных с лишним весом, похудела на 17 килограммов и стала фитнес-тренером. Об этом она рассказала Jam Press.

По словам Моулсон, лишний вес негативно влиял на ее психологическое состояние. Она боялась смотреть в зеркала, стеснялась себя и поэтому избегала общения с людьми. Моулсон замечала, что полнеет, но продолжала есть, поскольку только так могла унять тревогу.

Вскоре начало ухудшаться и физическое здоровье британки. Ей стало тяжело ходить, она часто страдала от одышки, а в какой-то момент столкнулась с облысением из-за стресса. «Я не чувствовала себя собой и не узнавала себя», — призналась женщина. Тогда, в сентябре 2023 года, она и решила похудеть.

Моулсон начала ходить в спортзал. Как отмечает женщина, в первые недели ей было очень тяжело заставить себя делать это регулярно, но вскоре она начала получать от этого удовольствие и даже увеличила количество тренировок. Через несколько месяцев Моулсон заметила первые результаты. «Фитнес подарил мне цель и научил дисциплине, стойкости и любви к себе», — отметила она. Кроме того, Моулсон села на диету, и стала питаться пять раз в день, обязательно включая в рацион овощи и фрукты.

Сейчас Моулсон весит 55 килограммов. Достигнув такого результата, она захотела помогать в похудении другим людям. Для этого женщина уволилась из барбершопа и выучилась на фитнес-тренера.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина похудела на 23 килограмма за год благодаря простой диете и домашним упражнениям. Она окончательно решила взяться за свое здоровье после замечания пятилетней дочери: «Мама, ты должна выглядеть как моя старшая сестра, когда я вырасту, чтобы мы могли меняться платьями».