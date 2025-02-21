Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 21 февраля 2025Экономика

Жители деревни Дуреевская пожаловались на волчий вой

Жители подмосковной деревни Дуреевская пожаловались на вой волков по ночам
Мария Черкасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Жители подмосковной деревни Дуреевская пожаловались на вой волков по ночам. Об этом сообщает MSK1.ru в Telegram-канале.

Жители расположенной в Шатурском районе деревни рассказали, что животные начали давать о себе знать чуть больше месяца назад. После захода солнца разлается «страшный вой этих хищников», который не дает покоя местным жителям. Оставленные волками следы можно найти повсюду.

Несколько собак уже стали жертвами хищников. Местные охотники на протяжении нескольких недель поочередно дежурят на въезде в деревню. Отмечается, что про ситуацию рассказали на одном из федеральных каналов. Однако, по словам местных жителей, после этого ничего не изменилось.

Ранее стало известно, что в Якутии свыше 10,6 тысячи оленей подверглось нападению волков в 2024 году. Это причинило ущерб экономике более чем на 200 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские истребители вступили в «дальний ракетный бой» с украинскими F-16. Что о нем известно?

      В Венгрии подтвердили поставки газа в ПМР по просьбе России

      Канье Уэст отреагировал на обвинения в изнасиловании

      В США заявили о ярости Трампа и желании полностью прекратить помощь Украине

      В соседней с Россией стране решили бороться с валютными спекуляциями

      У самолета с россиянами на борту отказал автопилот во время полета

      Российский посол рассказал о разочаровании британцев в поддержке Украины

      Замруководителя УФАС по Татарстану арестовали за превышение полномочий

      Спецпосланник Трампа рассказал о дружбе с Путиным

      Раскрыты детали продолжения фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше