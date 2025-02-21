Жители деревни Дуреевская пожаловались на волчий вой

Жители подмосковной деревни Дуреевская пожаловались на вой волков по ночам

Жители подмосковной деревни Дуреевская пожаловались на вой волков по ночам. Об этом сообщает MSK1.ru в Telegram-канале.

Жители расположенной в Шатурском районе деревни рассказали, что животные начали давать о себе знать чуть больше месяца назад. После захода солнца разлается «страшный вой этих хищников», который не дает покоя местным жителям. Оставленные волками следы можно найти повсюду.

Несколько собак уже стали жертвами хищников. Местные охотники на протяжении нескольких недель поочередно дежурят на въезде в деревню. Отмечается, что про ситуацию рассказали на одном из федеральных каналов. Однако, по словам местных жителей, после этого ничего не изменилось.

Ранее стало известно, что в Якутии свыше 10,6 тысячи оленей подверглось нападению волков в 2024 году. Это причинило ущерб экономике более чем на 200 миллионов рублей.