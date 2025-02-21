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18:08, 21 февраля 2025Россия

Жители Подмосковья отправили на СВО две мечети

Жители Коломны отправили на спецоперацию две многофункциональные мечети
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Духовное управление мусульман Российской Федерации

Жители подмосковной Коломны отправили на специальную военную операцию (СВО) две мечети. Об этом сообщает Telegram-канал Духовного управления мусульман Московской области (ДУММО).

Пресс-служба организации сообщает, что исповедующие ислам жители Подмосковья на свои деньги купили два автомобиля УАЗ, «буханки», оборудованных под мобильные молельные комнаты.

На опубликованных снимках видно, что на имеющих маскировочную раскраску автомобилях ярко выделяются крупные белые наклейки: на одной из них значится надпись «мобильная мечеть», еще две наклейки дважды указывают названия передавших технику организаций. Кроме того, на автомобили прикреплены буквы Z, российские флаги и символику акции «80 лет Победы». Отмечается, что «буханки»-мечети будут многофункциональными и смогут выполнять не только молельную функцию.

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Для того чтобы объявить о передаче транспорта, перед председателем ДУММО Рушаном Аббясовым выстроили бойцов подмосковной воинской части. Аббясов прочитал перед военными речь, в которой отметил, что сила России заключается в единстве ее народов, а также затронул тему Года защитника Отечества и упомянул президента России Владимира Путина. Также Аббясов сообщил, что на инициативу ДУММО благословил председатель ДУМ России Равиль Гайнутдин.

На этом фоне в России уже почти неделю не утихает скандал с картиной о битве на реке Калке 1223 года, которую обнаружили в кабинете заместителя главы ДУМ Дамира Мухетдинова. На полотне изображена сцена пира после боя, на которой отмечающие победу воины Золотой Орды устроили глумление на телах русских воинов — накрыли их щитами и поставили на щиты праздничные столы. Также на холсте виден стяг с ликом Христа, который используют вместо ковра, а один из воинов-кочевников ставит на него ногу.

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