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09:06, 21 февраля 2025Ценности

Звезда сериала «Молодежка» показала фигуру в купальнике

36-летняя актриса Анна Михайловская показала фигуру в черном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anna_mihailovskaya

Известная российская актриса театра и кино Анна Михайловская показала фигуру в купальнике на море. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда сериала «Молодежка» позировала на фото в слитном изделии на завязанных в бант бретелях и с принтом в виде аистов. При этом знаменитость распустила волосы, а также продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Известно, что артистка проводит отпуск с ребенком в Абу-Даби, ОАЭ.

Ранее в феврале Анна Михайловская показала лицо без макияжа. Она разместила снимок, на котором предстала в белом халате с черной окантовкой и без косметики.

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