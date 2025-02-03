Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:54, 3 февраля 2025Ценности

36-летняя звезда сериала «Молодежка» показала лицо без макияжа

36-летняя актриса Анна Михайловская показала лицо без макияжа
Екатерина Ештокина
Анна Михайловская

Анна Михайловская. Фото: @anna_mihailovskaya

Известная российская актриса театра и кино Анна Михайловская показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда сериала «Молодежка» разместила снимок, на котором предстала в белом халате с черной окантовкой. При этом она распустила волосы и отказалась от косметики, демонстрируя природную внешность.

В мае 2024 года Анна Михайловская вышла в свет с сумкой за 190 тысяч рублей. Знаменитость посетила премьеру шоу «Клиника счастья. Реалити» в Москве в ярком облегающем платье длины макси и туфлях в тон наряду. Свой образ она дополнила красным кожаным аксессуаром бренда Gucci.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат», раненный при взрыве в Москве, скончался в реанимации. Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Российские войска ударили по подземному бункеру ВСУ в Сумах

      Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вновь заметили на тайном свидании

      Вероятность нашествия насекомых в России из-за аномально теплой зимы оценили

      Биржевые цены на бензин в России выросли до максимума

      Россиян предупредили о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ

      Телеведущая Лазарева раскрыла гражданство своей внучки

      Задержание главы Северодонецка в ЛНР за бандитизм попало на видео

      Николас Кейдж заявил об опасности искусственного интеллекта

      В США назвали поражение Украины вопросом нескольких недель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше