36-летняя звезда сериала «Молодежка» показала лицо без макияжа

36-летняя актриса Анна Михайловская показала лицо без макияжа

Известная российская актриса театра и кино Анна Михайловская показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда сериала «Молодежка» разместила снимок, на котором предстала в белом халате с черной окантовкой. При этом она распустила волосы и отказалась от косметики, демонстрируя природную внешность.

В мае 2024 года Анна Михайловская вышла в свет с сумкой за 190 тысяч рублей. Знаменитость посетила премьеру шоу «Клиника счастья. Реалити» в Москве в ярком облегающем платье длины макси и туфлях в тон наряду. Свой образ она дополнила красным кожаным аксессуаром бренда Gucci.

