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13:56, 22 февраля 2025Экономика

В России сократится доля импортного пива

РИА Новости: Импорт пива в Россию будет сокращаться — в том числе из-за пошлин
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sergey Ryzhov / Shutterstock / Fotodom  

Из-за пошлин импорт пива на российский рынок будет сокращаться. Об этом РИА Новости заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

По словам специалиста, в 2024 году на рынке пива более 95 процентов общего объема продаж составила продукция, произведенная в России. С 1 января 2025 года доля иностранной продукции сократится из-за увеличения в 10 раз пошлины на импорт напитка из недружественных стран.

Эксперт заявил, что долю иностранного производителя займут российские компании. Тренин напомнил, что на протяжении многих лет крупнейшим иностранным поставщиком пива в Россию остается Германия. Ее доля составляет около 30 процентов от всего объема импорта. В то же время наблюдается рост поставок пива из Китая.

Антон Тренин заметил, что снижение импорта пива из Германии во втором полугодии 2024-го, вероятно, связано с ослаблением курса рубля и увеличением таможенной пошлины в 2,5 раза — с 0,04 до 0,1 евро. «Эти факторы привели к удорожанию импортного пива», — заключил специалист.

Ранее в Евростате рассказали, что в декабре 2024-го поставки пива из Германии в Россию упали до минимума с апреля 2022 года. В денежном выражении они снизились в 1,7 раза, до 4,7 миллиона евро.

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