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07:19, 22 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В Курске школьников стали часами держать в коридорах и подвалах из-за ракетной тревоги

В Курске детей часами держат в коридорах и подвалах школ из-за ракетной тревоги
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Курске школьников стали часами держать в коридорах и холодных подвальных помещениях учебных заведений. Как рассказали «Ленте.ру» их родители, это продолжается уже около двух недель — с тех пор, как ракетная опасность стала объявляться на значительно более долгий срок и может сохраняться до четырех часов. При этом перевести детей на удаленку не получается из-за позиции части семей, которые требуют продолжать обучение очно.

Как рассказала жительница города Наталья, в одном из учебных заведений школьников при объявлении ракетной опасности отправляют в раздевалку, которая расположена в подвале. В холодном помещении они проводят до двух часов и детям сложно это выдерживать. «Сосед говорит: прямо кошмар, у нас дочь там сидит, а она у нас болеет», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Ситуацию подтвердили родители детей из других школ, где уроки прерываются и все классы часами сидят в коридорах.

Ранее тревогу в Курской области объявляли на короткий срок — от нескольких минут до получаса. Около двух недель назад все изменилось — она часто продолжается 2-4 часа и никто, кроме школьников, не обращает на нее внимание. «Ее отменяют, а мы уже и забыли, что она была», — рассказали горожане.

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При этом перевести детей на удаленку у многих родителей не получается из-за семей, которые настаивают на очном обучении и грозят жалобами о том, что их сыновей и дочерей «лишают обучения». Однако, по словам опрошенных «Лентой.ру» курян, обучение также фактически не ведется из-за постоянных тревог. Например, в одной из школ отличница уже долгое не может исправить двойку по биологии. «Как биология — так ракетная опасность», — возмутилась собеседница.

По словам курянки Натальи, чиновники знают о проблеме, но лишь говорят всем родителям писать заявление о переводе детей на удаленку.

Ранее о ситуации высказывался врио губернатора Александр Хинштейн. «Вижу большое количество обращений в связи с продолжительностью действия сигнала ракетной опасности. Напомню, что каждая школа в связке с родителями принимает решение о формате обучения самостоятельно — регион полностью готов идти навстречу», — говорится в его Telegram-канале.

Очередное обострение боевых действий произошло в Курской области в начале февраля 2025 года. Главные столкновения происходят вокруг Суджи, которая находится в 80 километрах по прямой от Курска.

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