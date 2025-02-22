Малкин сделал признание об Овечкине

Хоккеист Евгений Малкин не верил в то, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин сделал признание о капитане «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине. Его слова приводятся на сайте лиги.

Хоккеист заявил, что еще несколько лет назад не верил в то, что Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки. «Но сейчас выбора нет. Конечно, может быть, не в этом году, но 100 процентов в следующем году», — подчеркнул он.

Ранее Малкин рассказал, как ужинал с Овечкиным в Майами. Он хотел спросить его о гонке за рекордом Гретцки, однако Овечкин собирался расслабиться.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забросил 26 шайб и сделал 17 результативных передач в 39 матчах. Он занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 15 шайб.