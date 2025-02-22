Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эвертон
Сегодня
15:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|26-й тур
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лилль
Сегодня
19:00 (Мск)
Монако
Франция — Лига 1|23-й тур
Астон Вилла
Сегодня
20:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|26-й тур
Питтсбург Пингвинз
Сегодня
23:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
12:14, 22 февраля 2025Спорт

Малкин сделал признание об Овечкине

Хоккеист Евгений Малкин не верил в то, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Малкин

Евгений Малкин. Фото: Steph Chambers / Getty Images

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин сделал признание о капитане «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине. Его слова приводятся на сайте лиги.

Хоккеист заявил, что еще несколько лет назад не верил в то, что Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки. «Но сейчас выбора нет. Конечно, может быть, не в этом году, но 100 процентов в следующем году», — подчеркнул он.

Ранее Малкин рассказал, как ужинал с Овечкиным в Майами. Он хотел спросить его о гонке за рекордом Гретцки, однако Овечкин собирался расслабиться.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забросил 26 шайб и сделал 17 результативных передач в 39 матчах. Он занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 15 шайб.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев раскрыл Киеву два варианта развития событий

      В Белгороде автомобиль «разорвало» от столкновения с бетонным укрытием

      В России оценили перспективы для решивших вернуться в Россию западных компаний

      Медведев назвал Зеленского киевским вором

      Покидающий Россию Ситибанк простит долги части заемщиков

      Армия России взяла под контроль Новолюбовку в ЛНР

      На Украине захотели поддержать американские компании путем закупки СПГ

      Малкин сделал признание об Овечкине

      Медведев назвал Макрона Микроном

      Российские системы ПВО сбили украинский истребитель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше