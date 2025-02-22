Маск обвинил сердобольных либералов в желании бесконечной мясорубки на Украине

Илон Маск: Либералы желают бесконечно отправлять людей в мясорубку на Украине

Миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск обвинил либералов в желании бесконечно отправлять людей в мясорубку на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

«Любой сердобольный либерал, с которым я говорю по поводу [конфликта] на Украине, хочет бесконечно продолжать отправлять тела в мясорубку. У них нет плана, который бы гарантировал успех», — написал он.

По его мнению, в этом отношении у подобных людей проявляется фальшивая эмпатия.

Ранее Илон Маск заявил, что Россия зашла слишком далеко, когда начала спецоперацию, но сейчас слишком далеко зашла Украина. Так он отреагировал на комментарий в соцсети X, где ему напомнили, что в начале 2022 года бизнесмен поддерживал Украину.