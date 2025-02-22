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04:21, 22 февраля 2025Мир

«Украина зашла слишком далеко». Маск объяснил изменение отношения к конфликту. В чем еще он обвинил Киев и Зеленского?

Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко в конфликте с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: CNP / Globallookpress.com

Россия зашла слишком далеко, когда начала спецоперацию, но сейчас слишком далеко зашла Украина, заявил американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск. Так он отреагировал на комментарий в соцсети X, где ему напомнили, что в начале 2022 года бизнесмен поддерживал Украину.

Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, и у тех, кто продолжает это делать, нет ни эмпатии, ни мозгов

Илон Маск американский бизнесмен

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в возникновении конфликта на Украине нет вины России, к этому причастны бывший президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский. Американский лидер добавил, что на Украину «напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо», однако Россию можно было легко отговорить от проведения специальной военной операции.

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Маск считает, что Зеленский не заинтересован в мире

Илон Маск поддержал слова одного из пользователей X о том, что Владимир Зеленский не стремится к миру на Украине.

Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти

Илон Маск американский бизнесмен

Он также сыронизировал над словами Зеленского о высоком уровне поддержки среди населения и призвал провести выборы, чтобы доказать это.

Трамп также поддержал идею о необходимости проведения выборов на Украине. По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четырех процентов.

В ответ на это Зеленский заявил, что слова главы Белого дома о его низкой поддержке населением являются дезинформацией. Он подчеркнул, что, по данным Киевского международного института социологии, его рейтинг составляет 57 процентов.

Маск назвал игнорирование Зеленского правильным

Илон Маск назвал правильным игнорирование президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что опросы общественного мнения, проведенные под контролем властей, не могут быть репрезентативными, а если бы политик был уверен в народной поддержке, он провел бы выборы.

По словам предпринимателя, Зеленский знает, что «проиграет с разгромным счетом», несмотря на то, что «захватил контроль над всеми украинскими СМИ».

На самом деле, его презирает народ Украины, поэтому он отказался проводить выборы. Президент Дональд Трамп прав, игнорируя его и стремясь к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат

Илон Маск американский бизнесмен

Ранее Маск выразил мнение, что Зеленский не может заявлять, что представляет волю украинского народа. По его мнению, президент Украины, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, должен восстановить свободу средств массовой информации и перестать отменять выборы.

Аналогичной позиции придерживается Трамп. Американский лидер отметил, что Зеленский является диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране.

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Маск пообещал проверить пропажу выделенных Украине миллиардов долларов

Маск также согласился с необходимостью провести аудит финансов, которые Вашингтон выделил Киеву.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины значительно больше средств, чем европейские союзники. По его словам, Соединенные Штаты передали Киеву более 300 миллиардов долларов. При этом, утверждает глава Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский не знает о судьбе половины выделенных стране денег.

Зеленский в начале февраля опроверг данные о сумме выделенных Украине властями Соединенных Штатов средств. Он подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги», и сообщил, что Киев получил от США только 75 миллиардов долларов.

Маск пришел к выводу, что значительная часть предназначавшихся Украине денег оказалась в руках американских политиков. По его утверждению, средства осели в карманах представителей Национального комитета Демократической партии, а также ряда членов Республиканской партии. «Вот почему Зеленский утверждает, что получил только половину денег», — отметил бизнесмен.

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