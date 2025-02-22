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21:04, 22 февраля 2025Мир

Маск заявил об увольнении Зеленского

Маск: Зеленский больше не является президентом Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский больше не является главой страны. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет», — написал бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что Зеленский знает, что проиграет на выборах президента с разгромным счетом. По его словам, по этой причине он и отменил выборы.

До этого предприниматель потребовал от украинского лидера провести выборы в республике. Он подчеркнул, что в противном случае Зеленский является диктатором.

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