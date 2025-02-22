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10:42, 22 февраля 2025Россия

Медведев раскрыл Киеву два варианта развития событий

Медведев: У Украины есть вариант упасть в ноги американцам и объявить выборы
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

У властей Украины сейчас есть два варианта. Один из них — упасть в ноги США и готовиться к поражению, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Публикация размещена в его Telegram-канале.

«У них есть два пути. Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути — к капитуляции», — порассуждал политик. Второй вариант — «достать привычным жестом белый порошок», сказал Медведев, добавив, что выбор для Киева очевиден.

Ранее зампред Совбеза прокомментировал слова президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском. Он отреагировал на предупреждение главы Белого дома, что «диктатору без выборов лучше действовать быстро». Как заявил Медведев, Трамп прав на 200 процентов.

До этого западные журналисты раскрыли реакцию президента США на слова украинского лидера, который резко высказался о переговорах Москвы и Вашингтона. В материале The Guardian отмечалось, что комментарии Зеленского разозлили Трампа. Кроме того, американский президент усилил давление на президента Украины требованием провести выборы.

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