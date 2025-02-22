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10:24, 22 февраля 2025Силовые структуры

Минобороны и СК задокументировали поставки оружия Украине Западом

РИА Новости: Минобороны и СК задокументировали западные поставки оружия Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В совместном расследовании представители Минобороны и Следственного комитета (СК) России задокументировали западные поставки оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей СК РФ.

«Следствием совместно с представителями Минобороны задокументированы факты поставок украинской стороне вооружения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие Киеву предоставляли Германия, Великобритания, Франция, Дания, Канада, Италия, Румыния, Латвия, Финляндия, Эстония и ряд других государств.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что на Украину продолжает поставляться западное оружие, хотя темпы за последнее время замедлились.

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