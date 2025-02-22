РИА Новости: Минобороны и СК задокументировали западные поставки оружия Украине

В совместном расследовании представители Минобороны и Следственного комитета (СК) России задокументировали западные поставки оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей СК РФ.

«Следствием совместно с представителями Минобороны задокументированы факты поставок украинской стороне вооружения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие Киеву предоставляли Германия, Великобритания, Франция, Дания, Канада, Италия, Румыния, Латвия, Финляндия, Эстония и ряд других государств.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что на Украину продолжает поставляться западное оружие, хотя темпы за последнее время замедлились.