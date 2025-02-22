Минобороны раскрыло число пораженных «Искандерами» целей за время проведения СВО

Минобороны России: В ходе СВО ракеты «Искандера-М» поразили больше 1400 целей

За время проведения специальной военной операции (СВО) ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандера-М» поразили больше 1400 целей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Задачи — это нанесение одиночного или группового удара в тактическую глубину противника по таким целям, как: командные пункты, скопления живой силы, важная инфраструктура, аэродромы противника», — рассказал начальник расчета комплекса с позывным Игла.

В Минобороны отметили, что ракеты «Искандера-М» невозможно уничтожить системами противовоздушной обороны (ПВО) из-за их гиперзвуковой скорости.

Ранее стало известно, что российские войска при помощи удара «Искандера» уничтожили 18 единиц техники и около 30 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Боромля в Сумской области. Затем в сети появилось видео с обстрелом.