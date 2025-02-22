Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:14, 22 февраля 2025Россия

Над российским регионом сбили три украинских беспилотника

Минобороны России: Средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Крымом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 20:45 по московскому времени. Других подробностей не приводится.

19 февраля дежурные средства ПВО менее чем за час уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Крыма.

До этого Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалют. За помощь в их поимке объявили награду в размере 140 миллионов долларов

      Стало известно о поиске в ЕС способа изъять часть замороженных активов России

      Капитан клуба КХЛ назвал необходимую сумму для жизни в Омске

      В США отвергли взятие под контроль физических активов Украины

      Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине

      Над российским регионом сбили три украинских беспилотника

      США предложили Украине отдать контроль над доходами от природных ресурсов

      В Раде предрекли суд над Зеленским в США

      На Украине назвали готовую принять Зеленского после побега страну

      В российском городе у ребенка остановилось сердце после ужина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше