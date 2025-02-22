Над российским регионом сбили три украинских беспилотника

Минобороны России: Средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Крымом

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 20:45 по московскому времени. Других подробностей не приводится.

19 февраля дежурные средства ПВО менее чем за час уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Крыма.

До этого Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов.