Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 22 февраля 2025Россия

Названа оставшаяся под контролем ВСУ территория ЛНР

Марочко: Под контролем ВСУ осталось около 0,5 процента территории ЛНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось около 0,5 процента территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, чьи слова приводит ТАСС.

«Недавно [Минобороны РФ] была озвучена цифра, что оккупированная территория ЛНР составляет менее одного процента. С освобождением Новолюбовки этот процент снижается до полупроцента», — сказал он.

На данный момент, по его словам, под контролем украинских войск остаются два населенных пункта в ЛНР — Петровское и Белогоровка.

Ранее стало известно, что российские военные начали бои за населенный пункт Мирное в ДНР. Вооруженные силы РФ улучшили тактическое положение на данном участке фронта. В том числе российским подразделениям удалось продвинуться на правом берегу реки Жеребец у Ямполовки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Объявлен новый тренер сборной России по художественной гимнастике

      Украинский депутат заявил о панике в Киеве из-за слов Маска

      Названа предпочтительная страна для переезда несогласных с политикой Трампа американцев

      Владельца антикафе с минипигами оштрафовали в Москве

      Названа оставшаяся под контролем ВСУ территория ЛНР

      ХАМАС освободило еще трех израильских заложников

      В Польше раскрыли позицию населения по поставкам оружия Украине

      Лавров посетит Иран

      Спикера парламента Гагаузии не пустили на лечение в Турцию

      В ФРГ оценили отношение властей страны к компромиссу по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше