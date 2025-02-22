Названа оставшаяся под контролем ВСУ территория ЛНР

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось около 0,5 процента территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, чьи слова приводит ТАСС.
«Недавно [Минобороны РФ] была озвучена цифра, что оккупированная территория ЛНР составляет менее одного процента. С освобождением Новолюбовки этот процент снижается до полупроцента», — сказал он.
На данный момент, по его словам, под контролем украинских войск остаются два населенных пункта в ЛНР — Петровское и Белогоровка.
Ранее стало известно, что российские военные начали бои за населенный пункт Мирное в ДНР. Вооруженные силы РФ улучшили тактическое положение на данном участке фронта. В том числе российским подразделениям удалось продвинуться на правом берегу реки Жеребец у Ямполовки.