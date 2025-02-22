Марочко: Под контролем ВСУ осталось около 0,5 процента территории ЛНР

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось около 0,5 процента территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, чьи слова приводит ТАСС.

«Недавно [Минобороны РФ] была озвучена цифра, что оккупированная территория ЛНР составляет менее одного процента. С освобождением Новолюбовки этот процент снижается до полупроцента», — сказал он.

На данный момент, по его словам, под контролем украинских войск остаются два населенных пункта в ЛНР — Петровское и Белогоровка.

Ранее стало известно, что российские военные начали бои за населенный пункт Мирное в ДНР. Вооруженные силы РФ улучшили тактическое положение на данном участке фронта. В том числе российским подразделениям удалось продвинуться на правом берегу реки Жеребец у Ямполовки.