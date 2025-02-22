Пожар на складе макулатуры в Ростове локализовали

МЧС: Пожар на складе макулатуры в Ростове-на-Дону локализован

Пожар на складе макулатуры в Ростове-на-Дону локализован. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Ростове», — говорится в публикации.

Незадолго до этого в ведомстве рассказали, что площадь возгорания увеличилась до 1800 квадратных метров. Уточнялось, что на складе частично обрушилась кровля.

В субботу, 22 февраля, в Ростове-на-Дону загорелся склад с макулатурой на улице Доватора. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Также стало известно, что на месте работает 13 единиц техники и 45 представителей МЧС. Отмечалось, что, по предварительной информации, пострадавших из-за пожара нет.