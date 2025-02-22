Роналду разозлил российский арбитр

Футболиста Роналду разозлило поведение российского арбитра Левникова в матче

Португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду разозлило поведение российского арбитра Кирилла Левникова в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». Об этом сообщает «Чемпионат».

Футболисту не понравилось, что судья удалил его одноклубника Джона Дурана. Роналду пнул мяч в сторону скамеек запасных и махал руками. Отмечается, что Левников не наказал португальца.

Встреча завершилась победой «Аль-Иттифака» со счетом 3:2.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.