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20:58, 22 февраля 2025Мир

Рубио заявил о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине

Рубио заявил главе МИД Украины Сибиге о стремлении Трампа завершить конфликт
Мария Винар
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Freddie Everett / Us State / Globallookpress.com

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о стремлении президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте госдепа.

Отмечается, что в пятницу, 21 февраля, Рубио провел беседу с главой МИД Украины Андреем Сибигой. В ходе разговора политик заявил о приверженности лидера США прекратить конфликт в стране, в том числе посредством эффективных действий в Совете Безопасности ООН.

«Этот призыв является последним в ряду многократных встреч на высоком уровне между лидерами США и Украины для достижения прочного мира», — говорится в публикации.

Ранее Марко Рубио назвал Дональда Трампа самым подходящим западным политиком для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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