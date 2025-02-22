Рубио заявил о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине

Рубио заявил главе МИД Украины Сибиге о стремлении Трампа завершить конфликт

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о стремлении президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте госдепа.

Отмечается, что в пятницу, 21 февраля, Рубио провел беседу с главой МИД Украины Андреем Сибигой. В ходе разговора политик заявил о приверженности лидера США прекратить конфликт в стране, в том числе посредством эффективных действий в Совете Безопасности ООН.

«Этот призыв является последним в ряду многократных встреч на высоком уровне между лидерами США и Украины для достижения прочного мира», — говорится в публикации.

Ранее Марко Рубио назвал Дональда Трампа самым подходящим западным политиком для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.