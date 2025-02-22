Рублев выиграл турнир ATP в Дохе

Россиянин Рублев победил британца Дрейпера и выиграл турнир ATP в Дохе

Россиянин Андрей Рублев одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP 500) в Дохе (Катар). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Рублев играл против британца Джека Дрейпера (16-я ракетка мира). Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:5, 5:7, 6:1. Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты.

Рублев занимает десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он остается второй ракеткой России.

Ранее россиянка Мирра Андреева выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ). Благодаря победе она поднимется на девятую строчку мирового рейтинга и станет первой ракеткой России.