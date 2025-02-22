Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эвертон
2:2
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|26-й тур
Локомотив
2:1
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лилль
2:1
2-й тайм
live
Монако
Франция — Лига 1|23-й тур
Астон Вилла
0:0
1-й тайм
live
Челси
Англия — Премьер-лига|26-й тур
Питтсбург Пингвинз
Сегодня
23:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
20:23, 22 февраля 2025Спорт

Рублев выиграл турнир ATP в Дохе

Россиянин Рублев победил британца Дрейпера и выиграл турнир ATP в Дохе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Россиянин Андрей Рублев одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP 500) в Дохе (Катар). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Рублев играл против британца Джека Дрейпера (16-я ракетка мира). Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:5, 5:7, 6:1. Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты.

Рублев занимает десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он остается второй ракеткой России.

Ранее россиянка Мирра Андреева выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ). Благодаря победе она поднимется на девятую строчку мирового рейтинга и станет первой ракеткой России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел внести правки в соглашение с США о полезных ископаемых. Что его не устроило?

      В Совфеде назвали идею Мерца о ядерной защите Украины безумием

      Рублев выиграл турнир ATP в Дохе

      США выдвинули Украине требование отказаться от доходов от ископаемых и портов

      При нападении неизвестного с ножом во французском городе погиб человек

      Захарова получила петицию с извинениями народа Италии и спела Bella Ciao

      Украина пересмотрела договор об ископаемых

      17-летняя россиянка выиграла турнир WTA в Дубае

      Отключение Starlink на Украине связали с порно

      Смертельное ДТП с участием BMW на российской трассе попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше