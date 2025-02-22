В Совфеде оценили нежелание Зеленского подписывать соглашение о минералах

Пушков: США не будут общаться с Киевом без соглашения о минералах

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США не будут общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если последний не подпишет соглашение о минералах. Об этом Пушков заявил в своем Telegram-канале.

Сенатор Пушков назвал подписание соглашения о правах на добычу США полезных ископаемых на территории Украины тем минимум, без которого Зеленский вообще не сможет общаться с администрацией Трампа. «США сильно разочарованы Зеленским — люди из команды Трампа говорят об этом на каждом углу. Идиллии уже не будет», — заметил сенатор.

Согласно оценке автора, даже если Киев разрешит Соединенным Штатам добывать полезные ископаемые, то оппозиция Зеленского планам президента США Дональда Трампа никуда не денется.

В заключение Пушков напомнил, что подписанием соглашения о минералах с Украиной Трамп намерен получить от Киева компенсацию за поддержку на сумму 400–500 миллиардов долларов.

Ранее источники в офисе президента Владимира Зеленского рассказали, что Киев пока не готов к сделке с США по добыче полезных ископаемых на территории Украины. Инсайдеры отметили, что в ближайшее время такое соглашение подписано не будет.