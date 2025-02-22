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01:30, 22 февраля 2025Бывший СССР

Сидящий в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады захотел стать президентом Украины

Депутат Рады Дубинский выдвигает кандидатуру на пост президента Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, сидящий в СИЗО по обвинению в госизмене, захотел стать президентом Украины и заявил в Telegram-канале, что выдвигает свою кандидатуру на этот пост.

Он отметил, что республике угрожает диктатура. Политик обвинил лидера страны Владимира Зеленского в том, что тот делает все для того, чтобы не проводить выборы, запрещает свободу СМИ и оказывает давление на кандидатов.

По мнению Дубинского, президент пытается узурпировать власть, объявив себя победителем без голосования, и в этом случае конфликт с Россией продлится до 2030 года.

«Поэтому я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины», — написал депутат.

Он предложил план, состоящий из ряда пунктов. Среди них переговоры с Россией для завершения конфликта, восстановление экономики за счет инвестиций, а не за счет внешней помощи, судебная реформа, приоритет национальных интересов. Дубинский также предложил провести общенациональный референдум по трем вопросам: о пути Украины во внешней политике, об экономической модели развития и о ликвидации поста президента.

Ранее Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп выдал Зеленскому черную метку. Он также назвал украинского лидера «кровавым клоуном», чей проект «вечная война» подходит к концу.

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