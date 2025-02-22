Силы ПВО отразили атаку украинских дронов в российском регионе

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Каменске

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь.

«Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске», — написал он.

Согласно информации оперативных служб, разрушений и пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее в Ростовской области силы ПВО Минобороны России отбили воздушную атаку. Украинский беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Чертковском районе области. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.