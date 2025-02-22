Симоньян выйдет в эфир НТВ вместо впавшего в кому Кеосаяна

Симоньян выйдет в эфир передачи на НТВ вместо впавшего в кому Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выйдет в эфир НТВ вместо впавшего в кому мужа Тиграна Кеосаяна, сообщает Starhit.

Она проведет программу «Ч.Т.Д» 22 февраля, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Здравствуйте, сограждане! Много лет на НТВ эту фразу вы слышали от Тиграна Кеосаяна — моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме и два месяца мы ждем возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу», — приводит издания слова Симоньян, которая она говорит в начале передачи.

8 января Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, российский режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Сообщая новость о состоянии супруга, Симоньян рассказала, что у него давно были серьезные проблемы с сердцем.