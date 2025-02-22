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06:35, 22 февраля 2025МирЭксклюзив

Сроки проведения саммита Путина и Трампа оценили

Политолог Дмитрий Суслов: Саммит Путина и Трампа пройдет после сближения позиций
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет только тогда, когда позиции сторон по решению украинского конфликта максимально сблизятся. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) «Высшей школы экономики» Дмитрий Суслов.

«Совершенно очевидно, что в ближайшие дни и недели она [встреча Владимира Путина и Дональда Трампа], скорее всего, не произойдет. В России и США говорят, что встреча должна быть подготовлена», — оценил он сроки переговоров на высшем уровне.

Итогом саммита должны стать реальные результаты и договоренности, а для их подготовки требуется много времени. Сторонам нужно сблизить позиции по целому ряду вопросов, таким как демилитаризация Украины, внутреннее украинское законодательств, новые границы, снятие с России санкций и многие другие.

При этом результатом встречи двух лидеров вполне может стать перемирие на Украине, полагает Суслов.

Ранее Владимир Путин высказался о возможной встрече с Дональдом Трампом. По его словам, он был бы рад ее проведению, но полагает, что она должна быть тщательно подготовлена.

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