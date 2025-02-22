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12:50, 22 февраля 2025Мир

В Турции назвали поражение Украины уроком для всех

Аналитик Латифоглу: Поражение Украины — поражение Запада и урок для всех
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Турецкий аналитик Серхат Латифоглу увидел в поражении Украины урок для Запада. Его слова цитирует РИА Новости.

«Поражение Украины — это поражение Запада», — заметил Латифоглу. Он назвал неудачи Киева уроком для всех, «кто пользуется всевозможными манипуляциями в социальных сетях и прессе, и для тех, кто манипулирует рынками, используя свою экономическую мощь».

Серхат Латифоглу полагает, что сторонники Запада были брошены им. Специалист полагает, что западные страны «перерезали веревку тем, кто следует за ними».

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениями Ричард Гренелл заявил, что американцы разочарованы действиями украинского лидера Владимира Зеленского. По словам Гренелла, американский народ огорчен тем, что Зеленский не хочет принимать важные решения ради мира.

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