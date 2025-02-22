Депутат АдГ Брага: Германия не хочет компромисса по Украине

Власти ФРГ не проявляют интереса к компромиссу по Украине, хотя в разрешении украинского кризиса есть острая необходимость. Об отношении Берлина рассказал депутат и координатор работы фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Торбен Брага, передает РИА Новости.

По его словам, Украина намного меньше и слабее России, так что ей в любом случае понадобится помощь со стороны стран Европы и США — это касается и военной помощи, без которой Киев обречен на поражение в спецоперации.

«Это означает, что нужно находить возможности для мирного урегулирования, для мирного решения. А для этого, конечно, требуется способность к компромиссу. Но я не наблюдаю ее ни у одной стороны этого конфликта на нашей стороне, относительно линии Одер-Нейсе», — заметил политик. Он добавил, что Берлин и представители западноевропейских государств мало интересуются поиском компромисса в текущем конфликте.

Ранее в Германии заявили о возможном «немецком Майдане» после выборов. Бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт подчеркнул, что на фоне возможной победы партии АдГ могут начаться масштабные протесты.