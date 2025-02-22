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07:50, 22 февраля 2025Интернет и СМИ

В Китае раскрыли позицию по переговорам по Украине

Global Times: Китай выступает за переговоры по конфликту на Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ricardo / Unsplash

Китай выступает за переговоры по конфликту на Украине, однако консультации могут занять длительное время, считают эксперты из КНР. Позицию Пекина раскрыла газета Global Times.

«КНР будет рада мирным переговорам и прекращению огня, она не хочет видеть дальнейших потерь с обеих сторон», — заявил аналитик Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун.

Как указал эксперт, Китай принимает во внимание позиции всех участников кризиса. Он отметил, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп внес значительные корректировки в политику государства по отношению к конфликту. По мнению Чжан Хуна, администрация американского президента стремится к урегулированию украинского кризиса. При этом он допустил, что данный процесс будет сопровождаться «некоторыми неблагоприятными побочными эффектами». Сроки восстановления мира во многом зависят от того, как США поступят с Европой и Украиной, подчеркнул китайский аналитик.

Тем временем профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун отметил, что подобный конфликт трудно кардинально разрешить в краткосрочной перспективе, поэтому сторонам придется быть готовыми потратить время на его урегулирование.

Ранее глава МИД КНР Ван И оценил переговоры России и США. Он заявил, что Китай поддерживает все мирные усилия, которые способствуют переговорам об урегулировании конфликта на Украине, и будет работать со всеми сторонами для достижения консенсуса.

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