В ООН сочли действия США по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией

WSJ: В ООН сочли действия США по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией

Европейские дипломаты в стенах ООН расценивают решение США представить на голосование Генеральной Ассамблеи ООН более нейтральную резолюцию по Украине как капитуляцию перед Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, 21 февраля Вашингтон попросил украинских представителей отозвать их резолюцию, однако Киев отказался. В свою очередь, чиновники из Франции и Великобритании предложили Соединенным Штатам внести поправки в свой проект. США заявили, что не станут этого делать. По словам одного из дипломатов, среди европейских коллег сложилось впечатление, будто США капитулируют перед Россией.

Как отмечает WSJ, 110 стран были готовы поддержать украинскую резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее стало известно, что США предпринимают попытки заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую Россию за военные действия на Украине. Отмечалось, что в альтернативном документе используются более мягкие формулировки по поводу российского-украинского конфликта и отсутствует призыв к России о выводе войск с территории Украины в одностороннем порядке.