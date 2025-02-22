Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 22 февраля 2025Мир

В ООН сочли действия США по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией

WSJ: В ООН сочли действия США по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Европейские дипломаты в стенах ООН расценивают решение США представить на голосование Генеральной Ассамблеи ООН более нейтральную резолюцию по Украине как капитуляцию перед Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, 21 февраля Вашингтон попросил украинских представителей отозвать их резолюцию, однако Киев отказался. В свою очередь, чиновники из Франции и Великобритании предложили Соединенным Штатам внести поправки в свой проект. США заявили, что не станут этого делать. По словам одного из дипломатов, среди европейских коллег сложилось впечатление, будто США капитулируют перед Россией.

Как отмечает WSJ, 110 стран были готовы поддержать украинскую резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее стало известно, что США предпринимают попытки заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую Россию за военные действия на Украине. Отмечалось, что в альтернативном документе используются более мягкие формулировки по поводу российского-украинского конфликта и отсутствует призыв к России о выводе войск с территории Украины в одностороннем порядке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел внести правки в соглашение с США о полезных ископаемых. Что его не устроило?

      На Украине назвали готовую принять Зеленского после побега страну

      В российском городе у ребенка остановилось сердце после ужина

      На МКАД загорелся китайский внедорожник

      Кафельников оценил победу 17-летней россиянки на турнире WTA

      Криптобиржа объявила о награде за поимку ограбивших ее хакеров

      Папа Римский перенес респираторный приступ

      В ООН сочли действия США по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией

      В США высказались о негодовании Зеленского по поводу его роли в переговорах

      В Европе высмеяли «жесткий» ответ Украины США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше