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20:31, 22 февраля 2025Россия

В Совфеде назвали идею Мерца о ядерной защите Украины безумием

Сенатор Пушков назвал идею Мерца о ядерной защите Украины безумием
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Идея кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о ядерной защите Украины является безумием. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Мерц вконец обезумел: собирается провести переговоры с Парижем и Лондоном об использовании их ядерного оружия для "защиты Украины". Так далеко еще не заходили ни Макрон, ни Стармер», — написал политик.

Он призвал Вашингтон задуматься, нужен ли им такой глава в Германии. Сенатор также выразил мнение о появившейся в ФРГ одержимости прежней эпохи, которая ранее приводила к неисчислимым бедам для Европы.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пригрозила США разрывом связей. По ее словам, Германии нужно снова ввести политику «Zeitenwende» (смена эпохи, поворотный момент — прим. «Ленты.ру»), но в отношении Вашингтона.

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