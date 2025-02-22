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21:22, 22 февраля 2025Мир

В США высказались о негодовании Зеленского по поводу его роли в переговорах

Сакс: Зеленский сам виноват, что его не приглашают на переговоры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sven Hoppe / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сам виноват в том, что его приглашают на переговоры. Об этом заявил американский миллиардер, близкий к президенту США Дональду Трампу, Дэвид Сакс в социальной сети X.

Он отметил, что Зеленский расстроен тем, что не принимает участие в обсуждении урегулирования украинского конфликта. «Но он сам принял закон, запрещающий переговоры с россиянами», — напомнил Сакс.

Ранее Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по разрешению конфликта без участия Киева. Он подчеркнул, что Украина — самостоятельное государство.

В начале февраля украинский лидер рассказал, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным. Однако переход к дипломатическим мерам он допустил при условии, что их «посчитает нужными» народ Украины.

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