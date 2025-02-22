В США захотели избавиться от зависимости от поставок урана из России

Министр внутренних дел США Бергам: Нельзя зависеть от поставок урана из РФ

Вашингтон считает, что США не должны зависеть от закупок урана в России. Об этом заявил министр внутренних дел США Дуглас Бергам, его слова передает ТАСС.

Чиновник отметил, что власти Соединенных Штатов нацелены на наращивание добычи в стране важнейших ископаемых. «Мы покупаем уран в России для наших атомных электростанций», — напомнил Бергам. Он подчеркнул, что США нельзя быть в зависимом положении, необходимо иметь возможность обеспечить местные цепочки поставок.

Ранее посол Канады в Вашингтоне Кирстен Хиллман заявила, что страна могла бы полностью обеспечивать США ураном, заменив в том числе поставки из России. Она отметила, что треть урана поставляется в Соединенные Штаты из Канады.

В ноябре 2024 года Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Исключением в рамках озвученного решения стали поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. После этого в США заявили о риске для страны из-за решения России.