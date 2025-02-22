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14:51, 22 февраля 2025Россия

Владельца антикафе с минипигами оштрафовали в Москве

Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в антикафе с минипигами в Москве
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Москве прокуратура проверила антикафе с минипигами и обнаружила многочисленные нарушения закона. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Речь идет об антикафе на Проспекте Мира. «Проверяющими выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и Санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и другие», — заявили в прокуратуре. Уточняется, что на момент посещения антикафе в нем было восемь минипигов.

По итогам проверки индивидуального предпринимателя обязали устранить выявленные нарушения, также ему были назначены штрафы. «Фактическое устранение нарушений контролируется», — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Балашихе пожарные спасли из горящей квартиры около десяти минипигов. В результате возгорания никто не пострадал.

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