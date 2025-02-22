Захарова получила петицию с извинениями народа Италии и спела Bella Ciao

ТАСС: Захарова получила извинения от народа Италии и спела Bella Ciao

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила петицию с извинениями народа Италии за слова президента Серджо Маттареллы, который сравнил РФ с Третьим рейхом, и спела народную песню «Белла чао» (Bella Ciao). Соответствующее видео публикует ТАСС.

«Эту песню у нас все знают и поют на русском, а припев — на итальянском. Это песня итальянских партизан», — отметила дипломат и исполнила ее вместе с итальянским журналистом и активистом Винченцо Лоруссо, который вручил ей документ.

Захарова добавила, что Россия знает истинную историю страны и ей очень хочется, чтобы итальянцы это осознали.

Ранее Захарова резко ответила на упомянутое высказывание Маттареллы. Дипломат заявила, что его слова неприемлемы и никогда не будут оставлены без последствий.