Эрдоган заявил Макрону о необходимости начать переговоры по Украине

Эрдоган заявил Макрону о необходимости переговоров по Украине с участием России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону о необходимости начать переговоры по Украине, не исключающие обе стороны конфликта. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера, пишет РИА Новости.

По словам политика, Турция продолжает свои усилия по прекращению войны между Россией и Украиной и достижению справедливого и прочного мира. Он добавил, что Анкара готова внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя. Эрдоган также заявил, что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с Эрдоганом, заявив, что Киев ценит отношения со Анкарой. По его словам, вместе с турецким лидером они обсудили глобальные процессы, включая гарантии безопасности для Украины и взаимодействие стран в вопросах экономики, образования и обмена пленными.