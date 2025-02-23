Движение ХАМАС призвало к давлению на Израиль для освобождения узников

Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало посредников на переговорах с Израилем к давлению, чтобы более 600 подлежавших освобождению в субботу палестинских узников обрели свободу. Об этом заявил представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа, передает РИА Новости.

Ранее власти Израиля отказались выполнять договоренности об освобождении из тюрем более 600 палестинских заключенных после того, как ХАМАС освободило шестерых израильских заложников, на которых их планировали обменять. Отмечается, что причиной этого стали «унизительные церемонии» с заложниками, после которых Израиль потребовал гарантировать освобождение следующих пленных без подобных действий.

«Мы призываем посредников и гарантов соглашения о прекращении огня оказать давление на оккупантов, чтобы они соблюдали соглашение и выполняли его положения без проволочек. Нежелание оккупантов взять на себя обязательство освободить пленных седьмой партии процесса обмена в согласованную дату представляет собой вопиющее нарушение соглашения», — сообщил представитель движения.

Он добавил, что церемония освобождения заложников проходит «без всякого унижения» и демонстрирует гуманное обращение. Представитель ХАМАС подчеркнул, что палестинские узники до последнего подвергаются пыткам и унижениям.

В январе стало известно, что трое израильских заложниц, освобожденные после нахождения в секторе Газа, получили на память пакеты «с подарками» от ХАМАС. Женщинам вручили «сертификаты об освобождении» и открытки с видами Газы.