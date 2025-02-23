Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Реал Мадрид
Сегодня
18:15 (Мск)
Жирона
Испания — Примера|25-й тур
Гавр
Сегодня
19:15 (Мск)
Тулуза
Франция — Лига 1|23-й тур
Бавария
Сегодня
19:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия — Бундеслига|23-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|26-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
21:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Лион
Сегодня
22:45 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|23-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Леганес
Испания — Примера|25-й тур
13:00, 23 февраля 2025Спорт

Комментатору разбили лицо шайбой во время матча НХЛ

Комментатору Робу Рэю разбили лицо шайбой во время матча НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал sports warehouse

Комментатор Роб Рэй получил травму во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Баффало Сэйбрс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает «Чемпионат».

Журналист находился за бортиком между скамеек запасных, а защитник «Рейнджерс» Уилл Борген пытался бросить шайбу по борту, но случайно выбросил ее за пределы площадки. Шайба разбила лицо Рэю, он получил глубокое рассечение.

Игра прошла в ночь на воскресенье, 23 февраля. Победу со счетом 8:2 одержал «Баффало».

56-летний Рэй — бывший хоккеист. Большую часть карьеры канадец выступал за «Сейбрс».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России высказались о последствиях подготовки Британией самого большого пакета санкций

      Песков назвал Путина уникальным президентом

      Кремль назвал общение Путина и Трампа диалогом двух выдающихся президентов

      В российском городе арестовали издевавшихся над несовершеннолетней девушкой мужчин

      В Кремле рассказали об отсутствии альтернатив для ООН

      В МИД опровергли данные о дате новых переговоров с США

      В Кремле оценили перспективу мирных переговоров по Украине

      Женщину из Белоруссии задержали в российском городе за оскорбления Лукашенко

      Комментатору разбили лицо шайбой во время матча НХЛ

      Премьер Грузии высказался о попытках открыть второй фронт против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше