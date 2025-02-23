Комментатору разбили лицо шайбой во время матча НХЛ

Комментатору Робу Рэю разбили лицо шайбой во время матча НХЛ

Комментатор Роб Рэй получил травму во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Баффало Сэйбрс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает «Чемпионат».

Журналист находился за бортиком между скамеек запасных, а защитник «Рейнджерс» Уилл Борген пытался бросить шайбу по борту, но случайно выбросил ее за пределы площадки. Шайба разбила лицо Рэю, он получил глубокое рассечение.

Игра прошла в ночь на воскресенье, 23 февраля. Победу со счетом 8:2 одержал «Баффало».

56-летний Рэй — бывший хоккеист. Большую часть карьеры канадец выступал за «Сейбрс».

