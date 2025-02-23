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10:36, 23 февраля 2025МирЭксклюзив

Предсказаны изменения в отношениях Германии и России после выборов

Экс-член правления АдГ Силин: Улучшений в отношениях РФ и ФРГ не стоит ждать
Юрий Леонов
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Улучшений в отношениях России и Германии после проведения в ФРГ досрочных парламентских выборов 23 февраля не стоит ждать. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила доктор политических наук, бывший член федерального исполнительного совета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ирина Силин (Смирнова).

«Судя по заявлениям всех трех [будущих правящих] партий, для России никаких позитивных изменений не предвидится», — отметила экс-член правления АдГ Силин.

Силин оценила возможные изменения в отношениях Москвы и Берлина после досрочных выборов в бундестаг в зависимости от состава будущей правящей коалиции. Политолог также призвала учитывать влияние внешних сил, главным образом США, а также внутренние проблемы Германии, на развитие отношений с Россией.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц призвал попытаться наладить отношения с Россией. По словам политика, Россия исторически и культурно является европейской страной.

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