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23:23, 23 февраля 2025Мир

Стали известны подробности о состоянии здоровья Папы Римского

Il Messaggero: Папа Римский продолжает получать большие дозы кислорода
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Респираторный кризис, который накануне пережил Папа Римский Франциск, разрешился. Сейчас понтифик продолжает получать большие дозы кислорода через трубки, пишет издание Il Messaggero.

«Ватикан сообщил, что Франциск находится в сознании, продолжает получать кислородную поддержку и что проводятся дальнейшие клинические исследования», — уточнили журналисты. Также уточняется, что понтифик пользуется носовыми канюлями (специальные устройства, используемые для подачи дополнительного кислорода или увеличения потока воздуха).

Ранее сообщалось, что состояние 88-летнего понтифика остается критическим, хотя он в сознании. Отмечалось, что Франциск находится в сознании и принял участие в мессе с теми, кто за ним ухаживает в больнице.

До этого появилась информация, что Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния своего здоровья. Однако понтифик хочет продержаться на своем посту до конца года, поскольку текущий год является юбилейным для христианства.

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