Стали известны подробности о состоянии здоровья Папы Римского

Респираторный кризис, который накануне пережил Папа Римский Франциск, разрешился. Сейчас понтифик продолжает получать большие дозы кислорода через трубки, пишет издание Il Messaggero.
«Ватикан сообщил, что Франциск находится в сознании, продолжает получать кислородную поддержку и что проводятся дальнейшие клинические исследования», — уточнили журналисты. Также уточняется, что понтифик пользуется носовыми канюлями (специальные устройства, используемые для подачи дополнительного кислорода или увеличения потока воздуха).
Ранее сообщалось, что состояние 88-летнего понтифика остается критическим, хотя он в сознании. Отмечалось, что Франциск находится в сознании и принял участие в мессе с теми, кто за ним ухаживает в больнице.
До этого появилась информация, что Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния своего здоровья. Однако понтифик хочет продержаться на своем посту до конца года, поскольку текущий год является юбилейным для христианства.