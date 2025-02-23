В Госдуме заявили об изгнании Украины Соединенными Штатами из клуба неприкасаемых

Депутат Госдумы Белик: США изгнали Украину из клуба неприкасаемых

США изгнали Украину из клуба неприкасаемых. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«Американцы демонстрируют, что киевский режим изгнан из клуба неприкасаемых. Еще несколько месяцев назад даже такие мысли были недопустимы, а теперь это даже озвучивают в публичном поле. С союзниками и соратниками так себя не ведут», — отметил депутат.

Он объяснил, что команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нашла больше выгоды в нормальных отношениях с Россией.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, предупредил президента Украины Владимира Зеленского о начале возмездия со стороны Трампа. По его словам, оно проявляется в критике представителя Киева американским лидером.