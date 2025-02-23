В России резко вырос спрос на отдых на элитном курорте во Франции

В России спрос на отдых в Куршевеле во Франции вырос на 50 процентов

В России резко вырос спрос на отдых на элитном горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Об этом «РБК» сообщили в пресс-службе туроператора PAC Group.

«Спрос на Куршевель увеличился на 50 процентов к прошлому году», — подтвердил туроператор.

Уточняется, что число бронирований на европейский горнолыжный туризм по сравнению с 2024 годом увеличилось на 60 процентов. Больше всего спрос вырос на курорты Италии.

Ранее сообщалось, что российские туристы «захватили» Куршевель. В социальных сетях появилось видео, на котором соотечественники танцуют под песню «Матушка-земля» в ресторане Bagatelle Courchevel во французских Альпах.

