Загитова рассказала о жертвах ради карьеры

Алина Загитова рассказала, что ради карьеры пожертвовала друзьями и едой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, чем пожертвовала ради карьеры. Ее слова приводит «Советский спорт».

По ее словам, она отказалась от друзей и еды. «Мне кажется, что это было абсолютно оправданно в моем случае. Мне грех жаловаться, потому что у меня все получилось», — заявила Загитова.

Бывшая спортсменка отметила, что сейчас может не ограничивать себя в еде. «Сейчас могу и фастфуда наесться, и мороженого на ночь. Конечно, потом приходится бегать, но это мне уже не запрещается, и друзья у меня появились», — заявила Загитова.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.