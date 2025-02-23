Зеленский высказался об умершем в украинской тюрьме американском журналисте

Зеленский заявил, что не знает умершего в украинской тюрьме журналиста Лиру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает американско-чилийского журналиста Гонсало Лиру, который был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) и умер в украинской тюрьме. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Я не знаю этого человека и никогда его не знал. Не знаю, относится ли он к разведке и имеет ли какое-то отношение к России», — отметил украинский лидер.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский призвал госсекретаря США Марко Рубио ввести санкции против лиц, ответственных за гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры.

До этого он заявил, что Зеленского будут судить в США из-за убийства Лиры. Он указал, что американский предприниматель Илон Маск неоднократно говорил о том, что украинский президент несет ответственность за гибель журналиста.