41-летняя супермодель снялась топлес в откровенной позе

Известная польская супермодель Аня Рубик показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,6 миллиона подписчиков.

41-летняя манекенщица позировала на одном из кадров, сидя на корточках у стены с широко разведенными в стороны коленями. При этом она надела белые шорты и прикрыла обнаженную грудь бежевым полотенцем.

Также знаменитость предстала перед камерой, расположившись на стуле в желтом костюме. Она примерила рубашку на голое тело, распахнув полы одежды, и брюки с завышенной талией и широкими штанинами.

Ранее в феврале известная шведская модель с индийско-австралийскими корнями Келли Гейл снялась обнаженной в ванной.