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07:41, 24 февраля 2025Россия

В квартире в Москве взорвался автомобильный аккумулятор

В квартире на Елецкой улице на юге Москвы взорвался автомобильный аккумулятор
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В квартире на Елецкой улице на юге Москвы взорвался автомобильный аккумулятор. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«По предварительным данным, в квартире жилого дома по адресу: улица Елецкая, дом 8 корпус 2 во время зарядки взорвался автомобильный аккумулятор», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, взрыв прогремел на пятом этаже жилого дома. В результате оказались повреждены стекла и на балконе одной из квартир. Информация о том, есть ли получившие травмы в результате взрыва, пока уточняется.

Взрыв также прогремел в жилом доме под Москвой в конце января. В Балашихе тогда взорвался газовый баллон в микрорайоне Новое Измайлово. О пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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