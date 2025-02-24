В квартире в Москве взорвался автомобильный аккумулятор

В квартире на Елецкой улице на юге Москвы взорвался автомобильный аккумулятор

В квартире на Елецкой улице на юге Москвы взорвался автомобильный аккумулятор. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«По предварительным данным, в квартире жилого дома по адресу: улица Елецкая, дом 8 корпус 2 во время зарядки взорвался автомобильный аккумулятор», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, взрыв прогремел на пятом этаже жилого дома. В результате оказались повреждены стекла и на балконе одной из квартир. Информация о том, есть ли получившие травмы в результате взрыва, пока уточняется.

Взрыв также прогремел в жилом доме под Москвой в конце января. В Балашихе тогда взорвался газовый баллон в микрорайоне Новое Измайлово. О пострадавших не сообщалось.