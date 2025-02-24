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20:03, 24 февраля 2025Россия

Алаудинов рассказал о планах российских войск в Сумской области Украины

Алаудинов: ВС РФ в Сумской области планируют лишить обеспечения ВСУ в Судже
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Действия Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области направлены на лишение обеспечения украинских войск в украинской Судже. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Что происходит на направлении, которое вы озвучили. Это мероприятие, которое направлено на то, чтобы перерезать трассу, по которой идет основная подпитка в Суджу, куда затягиваются подразделения украинских формирований», — пояснил он.

В таком случае, продолжил Алаудинов, украинская группировка может оказаться изолированной. Это и пытается сделать руководство российского оборонного ведомства, добавил генерал.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские войска наступают в Сумской области. По данным источника канала, главная цель наступления — перерезать трассу на Суджу в Курской области.

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