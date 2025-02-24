Alibaba вложит десятки миллиардов долларов в создание инфраструктуры ИИ в Китае

«Синьхуа»: Alibaba вложит $53 млрд в строительство инфраструктуры ИИ в Китае

Китайская интернет-компания Alibaba Group вложит более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство аппаратной и облачной инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Уточняется, что эта инвестиция от китайских частных предприятий в создание инфраструктуры ИИ — рекордная по объему. Alibaba, между тем, учитывает два фактора: взрывной рост индустрии ИИ в Китае, а также прошедший ранее в феврале симпозиум по развитию частного предпринимательства — в нем принял участие и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что китайская версия нейросети Apple Intelligence будет значительно отличаться от той, что запущена в США. В Соединенных штатах сервисы ИИ работают локально на устройствах, серверах компании и с помощью чат-бота ChatGPT. В Китае запросы будет обрабатывать программное обеспечение Alibaba.